Suburra 3 su Netflix nel 2021? La finta Fase 2 farà slittare le riprese a dopo l’estate

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 27 aprile 2020)3 sunel? Sembra proprio che i fan della serie con Alessandro Borghi e Giacomo Ferrara dovranno fare a meno dei nuovi episodi per quest'anno a meno che, nel corso di questo mese, qualcosa non cambi. La2 ha una data di apertura per molte attività ma non per quelle che riguardano i lavoratori del settore cinema e televisione ed è proprio questo il problema, ledi3 era quasi al termine, mancavano solo una manciata di episodi ma l'emergenza e il lockdown sono arrivati spazzando via tutto. In molti erano in attesa di3 il prossimo autunno sucon quello che, salvo cambiamenti, dovrebbe essere l'ultimo capitolo della saga di Aureliano e Spadino alla conquista degli affari di Ostia. L'emergenza Coronavirus che ha chiuso tutti in casa ha messo all'angolo anche gli addetti ai lavori e, quindi, cast e crew della ...