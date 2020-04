Spostamenti seconda casa fase 2 | cosa dice il decreto

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 27 aprile 2020)2:ilCoronavirus – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa di domenica 26 aprile 2020, seguita dal(qui un nostro articolo con la possibilità di scaricare il pdf) ha annunciato l’avvio della2 che partirà il prossimo lunedì 4 maggio in cui saranno allentate parzialmente le misure di contenimento attuate per evitare il moltiplicarsi dei contagi. Prima di parlare del punto centrale dell’articolo, ovvero se è o meno consentito raggiungere la(al mare, in montagna, al lago ecc.), rileggiamo con attenzione la prima parte (lettera a) dell’articolo 1 del DPCM firmato in data 26 aprile 2020.Segui Termometro Politico su Google News Vietati assembramenti La prima parte dell’articolo 1 del“Misure urgenti ...