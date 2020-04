Riciclo | Savoriti UNIRIMA nel Board dell’European Paper Recycling Council

(Di lunedì 27 aprile 2020) (Teleborsa) – Un italiano – Pio, Vice Presidente di, che rappresenta il settore deldei maceri – entra come rappresentante presso l’European(EPRC). Nominato dalla Confederazione delle Industrie Europee del Riciclaggio (EuRIC),rappresenterà appunto l’EuRIC ed ERPA, il ramo che rappresenta le associazioni ed il settore industriale europeo del recupero/della carta, all’interno dell’EPRC, assieme all’olandese Hans van de Nes (Presidente ERPA) e Julia Blees (Senior Policy Officer di EuRIC). “Per la prima volta un italiano del nostro storico comparto industriale siede neldi un’importante sede di rappresentanza del settore al livello europeo” afferma Francesco Sicilia, Direttore Generale. Mentre la pandemia di COVID-19 ha spostato le ...

