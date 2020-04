Piazza Affari prosegue brillante con il resto d’Europa (Di lunedì 27 aprile 2020) (Teleborsa) – Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano e sulle altre Borse Europee, che proseguono il movimento di recupero avviato stamattina, in scia alla decisione di S&P sul rating dell’Italia ed alle misure espansive della Bank of Japan. In una giornata caratterizzata dall’assenza di dati macro, l’attenzione già si rivolge ai meeting di Fed e BCE, quest’ultima attesa estendere l’attuale Piano QE. L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,085. Seduta in frazionale ribasso per l’oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,52%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-23,2%), che ha toccato 13,01 dollari per barile. Sensibile miglioramento dello spread, che raggiunge quota +220 punti base, con un decremento di 14 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si ... Leggi su quifinanza Borse su grazie a frenata contagi. Piazza Affari brilla con le banche dopo S&P

Avvio in rialzo per le Borse europee. Piazza Affari apre a +2 - 7% - spread scende a 218

