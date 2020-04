Mattarella alla Siae “Apprezzamento per la giornata dei Camici bianchi” (Di lunedì 27 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – «Desidero manifestare il mio apprezzamento per l'intento dell'iniziativa. Al Parlamento e al Governo spetta assumere iniziative sul piano legislativo. Ho preso atto che il vostro appello e' stato indirizzato anche ai Presidenti delle Camere, che potranno quindi valutare ed eventualmente sollecitare proposte. Ad essi faro' pervenire copia di questa mia lettera». Continua il suo percorso, forte del sostegno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l'iniziativa partita da Ferzan Ozpetek e rilanciata da Siae di dedicare a coloro che hanno combattuto e continuano combattere il Coronavirus in prima linea una giornata che ricordi nel futuro la fondamentale importanza e il costante impegno di chi lavora negli ospedali.Il presidente Siae Giulio Rapetti Mogol ha scritto al Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e per conoscenza al ... Leggi su liberoquotidiano 25 aprile - Mattarella : oggi nelle nostre case rendiamo onore alla libertà

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella alla Mattarella alla Siae "Apprezzamento per la giornata dei Camici bianchi" Il Tempo Napoli, poliziotto morto per sventare un furto in banca: aveva 37 anni. Mattarella: "Profonda tristezza"

Il questore Alessandro Giuliano: "Siamo vicini alla famiglia". Gabrielli: "La polizia paga un prezzo altissimo". L'agente aveva compiuto gli anni ad aprile, era stato trasferito da Roma a Napoli a ...

La favola di Carlo Mischiatti: autistico e sportivo diventa Alfiere della Repubblica

Nominato da Sergio Mattarella come uno dei 25 giovani Alfieri della Repubblica, Carlo è autistico dalla nascita e grazie al supporto della sua ...

