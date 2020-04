Il Messaggero | a scuola si andrà a turno | classi da 15 | banchi singoli e con mascherine

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 27 aprile 2020) Ilanticipa come potrebbe essere la vita degli studenti quando potranno finalmente (non si sa quando) tornare a. Ci sarà l’obbligo di indossare la mascherina e ognuno dovrà sedere da solo in un banco. All’ingresso degli istituti ci saranno gli erogatori di gel igienizzante: il lavaggio delle mani sarà obbligatorio prima di entrare. Asi andrà a. O almeno questa è l’idea. Perché la cosa fondamentale continuerà ad essere, anche a settembre, il distanziamento sociale. E inpollaio da 25-30 studenti è ovviamente impossibile rispettare le distanze. L’idea che si sta studiando è quindi quella di dividere lein gruppi di 15 ragazzi al massimo. Una parte sarà in classe, con le misure di cui sopra. Gli altri, invece, seguiranno la lezione da casa, con le ...