Higuain: “Via Da Napoli per De Laurentiis, Juve mi ha cacciato” (Di lunedì 27 aprile 2020) Gonzalo Higuain duro con Napoli e Juventus in una intervista a Marca. "Quando lasciai Madrid piansi, così come quando andai via da Napoli - ha detto - Ma, con De Laurentiis, non c'erano affinità di pensiero. Mi ha convinto a prendere la mia decisione, non volevo più stare un minuto con lui". L'attaccante della Juventus, 32 anni, ex punta di Real Madrid, Napoli, Chelsea e Milan, cne ha anche per il suo attuale club."Con l'arrivo di Cristiano Ronaldo - spiega il bomber argentino - hanno voluto fare un salto di qualità e mi dissero che mi stavano trovando una nuova sistemazione. Non mi hanno chiesto di andarmene, mi hanno cacciato". Il 'Pipita' andò al Milan, dove visse una metà stagione opaca, così la restante al Chelsea, prima di tornare alla Juventus. Higuain rivela anche che, dopo l'errore nella finale del Mondiale 2014 contro la ... Leggi su ilfogliettone Higuain “Via da Napoli per De Laurentiis - la Juve mi ha cacciato”

