Francesco Facchinetti | ritorna a sorridere | “Mi manchi amore mio”

Leggi su chenews

(Di lunedì 27 aprile 2020), dopo essere stato lontano dalla sua amata figlia per molto tempo, puòre a: “Mimio”, Fonte foto: Instagram (screenshot)Il famosissimo cantante ed artista,, continua a tenere aggiornati i suoi follower su quello e che fa durante questi giorni e soprattutto il terribile dolore che prova nel stare lontano dalla sua amata figlia Mia: “Mimio”. In questi lunghi giorni, l’artista ha detto la sua in merito alla pandemia e in un video ha espresso il suo parere in merito a chi non rispetta la quarantena. La il figlio di Roby è pur sempre un uomo e soprattutto un padrevole e durante queste settimane è dovuto stare lontano da sua figlia Mia che in questo momento si trova con sua madre ed ex moglie ...