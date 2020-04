Fase 2 | Zaia accelera | sì a passeggiate e seconde case Bisogna aprire | il

(Di lunedì 27 aprile 2020) Il governatore del Veneto ha firmato una nuova ordinanza in risposta all'ultimo Dpcm del premier Conte. "Nessuna volontà di...

SkyTG24 : Coronavirus Veneto, Zaia: ok a spostamenti verso seconde case e barche - LaStampa : Zaia ignora Conte e accelera sulla Fase 2: “Sì a spostamenti nelle seconde case” - straneuropa : Lo strappo delle Regioni: Zaia dice sì alle seconde case e la Lombardia vuole autorizzare le messe Mille anni dopo… - dentimax954 : @Donatella_Tesei l'Umbria e' stata una delle regioni meno colpite dal virus ma la banda Conte ci tratta come la Lo… - Giuggio72684862 : RT @Antiogu60: ++STELLE GUERRIERE ++ Attento Zaia.. Leghiotto.. se sbagli nel concedere troppa libertà e si presentano nuovi casi e morti… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase Zaia

“Fatti abbastanza sacrifici, non siamo cavie”, il duro attacco del governatore del Veneto, Luca Zaia, all’esecutivo Conte sul Coronavirus. Il presidente della Regione Luca Zaia in conferenza stampa, a ...Il punto, sottolinea ancora Bonaccini, è che 'ci sono settori di lavoro dove le persone si stanno domandando 'oddio che fine faccio'' se il lockdown per le loro categorie si protrarrà ancora a lungo.