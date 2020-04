Europarl_IT : Alcuni paesi europei stanno entrando in una nuova fase, in cui il distanziamento sociale continuerà ad essere una m… - rtl1025 : ?? #Conte, 'tenere distanza sociale o curva risale Se ami #Italia mantieni le distanze', lo ha detto in conferenza s… - pierofassino : Sí, ha ragione Boeri. Fin dall’inizio di questa epidemia mi è suonata sbagliata l’espressione distanziamento “socia… - Angela23763271 : RT @pierofassino: Sí, ha ragione Boeri. Fin dall’inizio di questa epidemia mi è suonata sbagliata l’espressione distanziamento “sociale”. U… - 1970Germano : RT @Florian09276089: @santegidionews A #Novara farmaci, spese e mascherine a domicilio per i nostri anziani! No alla distanza sociale! No a… -

Ultime Notizie dalla rete : Distanza sociale Distanza sociale, sui bus a Genova solo un passeggero su cinque Il Secolo XIX Messe e coronavirus. Ecco le rigide norme dei vescovi svizzeri

Come celebrare le messe insieme ai fedeli in condizioni di massima sicurezza? I vescovi svizzeri lo spiegano in un documento ufficiale presentato il 27 aprile. Il documento porta le firme di Felix Gmü ...

"La Toscana riveda la distanza di 1,8 metri"

Una risoluzione votata dal Consiglio comunale fiorentino chiede alla Regione Toscana di modificare la normativa in merito al distanziamento sociale. Per farlo è importante armonizzare le disposizioni ...

