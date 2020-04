Diritto alla casa | finalmente arrivano i primi segnali di attenzione sulla questione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 aprile 2020) Con la conversione in legge definitiva del decreto legge “Cura Italia”digraveabitativa che sta investendo centinaia di migliaia di famiglie messe in ginocchio economicamente dalle misure adottate per affrontare l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19. Già dal mese di marzo, come denunciato da Unione Inquilini, almeno 200.000 famiglie, ma anche studenti fuori sede e lavoratori in mobilità, sono andati in morosità incolpevole, sia parziale che totale, rispetto ai pagamento degli affitti. Con la conversione in legge del “Cura Italia”, grazie all’prestata dai parlamentari all’appello lanciato da Unione Inquilini, Link Coordinamento universitario, Rete della conoscenza e dal collettivo Pensare Urbano, firmato tra gli altri da Don Ciotti, Forum Terzo settore, ...