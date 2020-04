Covid-19, ripartono i lidi tra ombrelloni in recinti e percorsi separati: “Vero problemi bagni e docce” (Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – ombrelloni distanti otto metri l’uno dall’altro su entrambi i lati divisi da cordoni, misuratori di temperatura all’ingresso, dispenser con igienizzanti in vari punti, percorsi di entrati e uscita separati. Sono alcune delle soluzioni cui sta pensando in vista della prossima stagione estiva Lello Ferrillo, titolare del Lido Fiore Flava Beach di Castel Volturno (Caserta), uno dei più grandi del litorale domizio capace di ospitare tra i 150 e i 200 ombrelloni, tanto che lo scorso luglio fu teatro dello Jova Beach Party, il concerto-evento organizzato da Jovanotti l’estate 2019 su varie spiagge italiane. Ferrillo inizierà da domani a fare manutenzione dello stabilimento, ma già sa ora che, con il distanziamento obbligatorio, potrà mettere in spiaggia la metà dei posti, circa ... Leggi su anteprima24 Covid-19 | In Svezia e Danimarca ripartono le produzioni cinematografiche (Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta –distanti otto metri l’uno dall’altro su entrambi i lati divisi da cordoni, misuratori di temperatura all’ingresso, dispenser con igienizzanti in vari punti,di entrati e uscita. Sono alcune delle soluzioni cui sta pensando in vista della prossima stagione estiva Lello Ferrillo, titolare del Lido Fiore Flava Beach di Castel Volturno (Caserta), uno dei più grandi del litorale domizio capace di ospitare tra i 150 e i 200, tanto che lo scorso luglio fu teatro dello Jova Beach Party, il concerto-evento organizzato da Jovanotti l’estate 2019 su varie spiagge italiane. Ferrillo inizierà da domani a fare manutenzione dello stabilimento, ma già sa ora che, con il distanziamento obbligatorio, potrà mettere in spiaggia la metà dei posti, circa ...

"Non è un via libera a tutti" ha specificato Conte. Rimarrà la necessità di avere motivazioni valide e conclamate per spostarsi. Necessaria l'autocerficazione, necessario rispettare il distanziamento ...

In Toscana sono 9.147 i casi di positività al coronavirus, 132 in più rispetto a sabato (25 di questi positivi si registrano a Villa Gisella, una Rsa fiorentina), 18 i nuovi decessi ...

"Non è un via libera a tutti" ha specificato Conte. Rimarrà la necessità di avere motivazioni valide e conclamate per spostarsi. Necessaria l'autocerficazione, necessario rispettare il distanziamento ...In Toscana sono 9.147 i casi di positività al coronavirus, 132 in più rispetto a sabato (25 di questi positivi si registrano a Villa Gisella, una Rsa fiorentina), 18 i nuovi decessi ...