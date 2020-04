Coronavirus | Moles Fi | ‘Conte scava fossa a Italia | servono ossigeno e libertà’

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 27 aprile 2020) Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “La pandemia non può essere il pretesto per la tirannide. Il senso di responsabilità resta, ma a tutto c’è un limite. Siamo sconcertati per le decisioni di Conte sulla fase 2 adottate non solo senza alcun coinvolgimento delle opposizioni, ma soprattutto con l’ennesimo strumento del Dpcm. Ancora una volta Conte fa come gli pare senza passare dal confronto e dall’approvazione del Parlamento”. Lo afferma Giuseppe. vicecapogruppo di Forzaal Senato.“E tutto questo -aggiunge- per cosa poi? Il trasferimento di liquidità alle imprese non funziona a causa di tempi lunghi e norme caotiche, migliaia di imprese andranno fallite, e quelle che riusciranno a ripartire saranno piene di debiti da restituire, centinaia di migliaia di negozi e piccole attività non riapriranno ...