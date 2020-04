Coronavirus, l’ultima idea di Lotito: “Sì a una partita secca contro la Juve per lo scudetto. Playoff? No, Atalanta e Inter sono indietro” (Di lunedì 27 aprile 2020) “Accetterei una partita secca contro la Juventus per assegnare lo scudetto”. Ma non una serie di playoff con il coinvolgimento di Inter e Atalanta, che hanno rispettivamente 8 punti e 14 punti in meno della sua Lazio. Insomma: “Mi dica lei se devono essere coinvolte”. Dopo la nuova frenata del governo che ha fissato la ripresa degli allenamenti per le squadre di Serie A al 18 maggio, ecco l’ultima idea di Claudio Lotito per coltivare speranze di conquistare uno scudetto che la Lazio insegue dal 2000 e sembrava poter contendere dopo 8 anni di dominio bianconero. Prima che scoppiasse l’emergenza Coronavirus. In un’intervista a Repubblica, il presidente della Lazio – tra i proprietari di club il più attivo per una ripresa – attacca: “Si rischia di mandare a gambe all’aria il sistema. Alcune società stanno ... Leggi su ilfattoquotidiano L’ultima mutazione del coronavirus - la più pericolosa : la protocollosi

