Coronavirus | F Sala | ' 3 mln questionari compilati | in fase 2 portare mascherine'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 aprile 2020) Milano, 27 apr. (Adnkronos) - L'aggiornamento suiper il 'progetto CercaCovid', vicini a quota 3 milioni e la precauzione nell'utilizzo della mascherina quando si uscirà fuori da casa dopo il 4 maggio sono alcuni dei temi affrontati dal vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizionell'appuntamento sull'emergenza. "Abbiamo superato 1,2 milioni di cittadini che hanno scaricato l'app 'AllertaLom' e siamo quasi a 3 milioni di. Chiediamo ai cittadini lombardi lo sforzo di compilare tutti i giorni ilo anche se non cambiano i sintomi. E' importante che lo facciate e comunichiate anonimamente i sintomi. Sono dati importanti per avere una fotografia attuale e per verificare come evolvono i sintomi legati al Covid-19", spiega. Dopo aver precisato che i dati raccolti sono di tipo statistico e non sanitario, il ...