Coronavirus | Boris Johnson torna a Downing Street | “Dobbiamo evitare un secondo picco

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 27 aprile 2020) Il Regno Unito è al punto di “massimo rischio” per quanto riguarda il, nonostante “stiamo facendo progressi“: lo ha affermato oggi il premier britanniconel suo primo discorso pubblico dopo la convalescenza. Il premier non ha fornito dettagli sull’allentamento delle misure di distanziamento sociale, annunciando di non avere intenzione di gettare via “il sacrificio del popolo britannico” allentando le restrizioni troppo rapidamente. “So che è difficile. Voglio far muovere l’economia il più velocemente possibile ma mi rifiuto di buttare via il sacrificio del popolo britannico e rischiare un,” ha spiegato parlando davanti al portone di. Una seconda ondata sarebbe “un disastro“. Ringraziando Dominic Raab per aver svolto le sue funzioni ...