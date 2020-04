Conte: "La Fase 2 non è la liberazione dal virus, non dobbiamo mollare" (Di lunedì 27 aprile 2020) Il Premier Giuseppe Conte oggi è stato invilita alla Prefettura di Milano e si è fermato qualche minuto con i giornalisti ai quali ha spiegato:"Non possiamo mollare. Molti cittadini non sono rimasti Contenti delle nuove misure del decreto, lo stiamo vedendo ed è anche comprensibile. Molti speravano di poter tornare presto alla normalità, ma non ci sono le condizioni e dobbiamo dirlo in modo chiaro e forte"E sulla Fase 2 ha anche detto:"Ci accingiamo ad attraversare la Fase 2 di convivenza col virus, non la Fase di liberazione dal virus. Abbiamo introdotto qualche allentamento ma è chiaro che non possiamo mollare in questa Fase"E ha aggiunto:"Se affrontassimo questa Fase 2 con un atteggiamento imprudente e irresponsabile la curva epidemiologica ci sfuggirebbe di mano. Vorrei ricordare che con questo nuovo provvedimento mandiamo al lavoro 4,5 milioni ... Leggi su blogo Conte - la fase 2 : «Non ci sono le condizioni per tornare alla normalità. Allo studio piano per famiglie e infanzia»

Fase 2 - Conte a Milano : “Sì alle visite ai parenti - non agli amici dal 4 maggio”

