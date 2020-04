Calciomercato Napoli, parla l’entourage di Mauro Icardi: “Aurelio De Laurentiis ha fatto di tutto per prenderlo” (Di lunedì 27 aprile 2020) Letterio Pino, membro dell’entourage di Mauro Icardi, ha parlato del futuro dell’attaccante argentino ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “De Laurentiis e Giuntoli, ma soprattutto il presidente in prima persona, hanno sempre fatto di tutto per cercare di portare Icardi al Napoli. La scorsa estate il Napoli era il luogo giusto al momento sbagliato perché Mauro voleva rimanere all’Inter e non voleva che i tifosi nerazzurri vivessero come un tradimento il fatto di cambiare squadra in Italia. Ma sicuramente il presidente De Laurentiis ci prova da tantissimi anni, non gli si può proprio dire niente da questo punto di vista”. “In questo momento per rispetto al PSG Icardi pensa alla volontà di restare a Parigi. Nel caso in cui il PSG non dovesse riscattarlo, con l’Inter Wanda Nara saprà prendere la decisione ... Leggi su calciomercato.napoli Calciomercato Napoli - 4 contropartite messe sul piatto dalla Juve per Milik

