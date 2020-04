Anche i fidanzati rientrano tra i “congiunti”, la precisazione di Palazzo Chigi (Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDa quanto si apprende da Palazzo Chigi per “congiunti” – uno dei punti più discussi del DPCM promulgato ieri – si intendono parenti, affini, coniugi, conviventi, ma Anche fidanzati e affetti stabili. Nei prossimi giorni, spiegano le stesse fonti, usciranno le Faq volte a chiarire tutti i dubbi sul Dpcm. Tra i “congiunti” ci sono “Anche fidanzati e coppie di fatto”. A chiarirlo la stessa Ministra della Famiglia e le pari opportunità, Elena Bonetti, in un’intervista rilasciata all’Huffington Post. La Bonetti, interrogata sul punto, ha risposto in questo senso mettendo un punto di chiarezza in uno degli aspetti più controversi del DPCM che ha dato il via alla cosiddetta “Fase 2”. L'articolo Anche i fidanzati rientrano tra i “congiunti”, ... Leggi su anteprima24 Coronavirus - Palazzo Chigi : “Per congiunti si intendono anche fidanzati e affetti stabili”

