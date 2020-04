Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’amministrazione comunale di Battipaglia ha deciso di predisporre un numero telefonico a cui tutti cittadini potranno rivolgersi dalle ore 08:00 alle ore 12:00, dal lunedì al sabato, per prenotare visite ai defunti presso il civico cimitero di Battipaglia. La prenotazione vale per il singolo cittadino più un eventuale accompagnatore. Sono consentite le visite ai defunti dal lunedì al sabato, dalle ore 7:15 alle ore 11:15 (termine orario previsto per l’ultimo ingresso giornaliero). Sono previste complessivamente 50 prenotazioni giornaliere (prenotatario + accompagnatore) scaglionate dalle 7:15 alle 11:15 per dieci cittadini alla volta. I visitatori potranno trattenersi all’interno del civico cimitero per non più di 45 minuti e dovranno essere dotati dei dispositivi di protezione individuale. ”Nel ...