Ultime Notizie Roma del 26-04-2020 ore 16 | 10

(Di domenica 26 aprile 2020)dailynews radiogiornale ancora Un buongiorno dalla redazione appuntamento con informazioni e Gabriella Luigi in studio in apertura al coronavirus cabina di regia al governo per far partire la fase 2 dell’emergenza un nuovo decreto che potrebbe essere annunciato già questa sera o domani le misure in atto si terranno a partire dal 4 maggio con qualche possibile anticipo per alcuni settori come l’edilizia pubblica più tardi per altri come i ristoranti di Stato tecnico scientifico lavoro in particolare sulle misure di sicurezza da osservare nei trasporti e sui luoghi di lavoro si profilano l’obbligo di Mascherina e di stanziamento sociale su treni bus e traghetti e Termo scanner nei terminal nuove norme in vista per i cantieri Alcune regioni anticipano le riaperture di mercati e negozi mazaya assicura nessuno firmerà hoalla carlona nelle decreto ...