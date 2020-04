Tragedia ad Arezzo: Uccide la bimba di 4 anni e tenta suicidio (Di domenica 26 aprile 2020) Tragedia ad Arezzo, dove a Levane, una piccola frazione, un padre ha ucciso la figlioletta di quattro anni. Il tutto si è consumato davanti agli occhi allibiti della moglie e del fratellino della piccola vittima. L’omicida ha poi tentato di togliersi la vita, ma invano. Tragedia a Levane: muore uccisa dal padre bimba di quattro anni Ha dell’incredibile la Tragedia che si è consumata nella frazione di Levane, in provincia di Arezzo. A farne le spese una bambina di solo quattro anni, uccisa da suo padre. A compiere il folle gesto, il genitore che avrebbe dovuto proteggerla ed invece si è rivelato il suo aguzzino. La bimba è stata colpita con una spranga e poi accoltellata, davanti alla madre e al fratellino, che non hanno potuto fare nulla di fronte a tanta violenza. Dopo la Tragedia, sono stati chiamati sia i soccorsi del 118 che i Carabinieri. Nel ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 26 aprile 2020)ad, dove a Levane, una piccola frazione, un padre ha ucciso la figlioletta di quattro. Il tutto si è consumato davanti agli occhi allibiti della moglie e del fratellino della piccola vittima. L’omicida ha poito di togliersi la vita, ma invano.a Levane: muore uccisa dal padredi quattroHa dell’incredibile lache si è consumata nella frazione di Levane, in provincia di. A farne le spese una bambina di solo quattro, uccisa da suo padre. A compiere il folle gesto, il genitore che avrebbe dovuto proteggerla ed invece si è rivelato il suo aguzzino. Laè stata colpita con una spranga e poi accoltellata, davanti alla madre e al fratellino, che non hanno potuto fare nulla di fronte a tanta violenza. Dopo la, sono stati chiamati sia i soccorsi del 118 che i Carabinieri. Nel ...

