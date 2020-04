Sciame sismico nell’area Flegrea: sequenza di 34 scosse, in corso una crisi bradisismica (Di domenica 26 aprile 2020) A partire dalle ore 03,51 del 26.04.2020, si è verificato nell’area Flegrea uno Sciame sismico, localizzato nella zona di Solfatara-Pisciarelli. Lo Sciame è stato costituito da una sequenza di 34 scosse di magnitudo compresa tra 0.0 e 3.1, e con una profondità ipocentrale compresa tra 1 e 2 km. I sismologi della Sezione Osservatorio Vesuviano dell’INGV analizzando gli eventi, non hanno rilevato anomalie rispetto all’andamento attuale della crisi bradisismica in atto nell’area dal 2005, caratterizzata da un sollevamento più marcato nella zona centrale costiera della caldera. Per quanto attiene alla peculiarità del sollevamento attualmente osservato, è noto che in queste fasi è possibile il verificarsi di eventi sismici, anche in Sciame, che in alcuni casi possono essere avvertiti dalla popolazione. Occorre ... Leggi su meteoweb.eu Sciame sismico nell’area flegrea - il bradisismo va avanti dal 2005 : altre due crisi negli anni ’70 e ‘80

