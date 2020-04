Piattaforme ecologiche aperte su appuntamento a Solaro | Cesate e Cogliate

Leggi su ilnotiziario

(Di domenica 26 aprile 2020) Da domani riaprirà la piattaforma ecologica di, per quella dibisognerà attendere fino al 4 maggio: in tutte si entrerà solo su. La notizia attesa da molti, dopo settimane in cui non è stato possibile conferire rifiuti ingombranti, è stata resa nota dalle Amministrazioni comunali di… L'articolosuproviene da Il Notiziario.