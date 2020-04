Obiettivo – Maldini e Byron Moreno – VIDEO

(Di domenica 26 aprile 2020) Claudio Villa racconta ai microfoni di DAZN quell’assurda partita del Mondiale 2002 tra Italia e Corea del Sud Uno dei più grandi fotografi sportivi attualmente in circolazione, Claudio Villa, ha parlato ai microfoni di Dazn di Paolo. L’ex capitano rossonero è il nuovo protagonista della rubrica ““. Queste le parole di Villa sual Mondiale 2002. «Con la maglia della Nazionale c’è una foto di Paoloche non potrò mai dimenticare. Lo vede ritratto insieme ad uomo vestito di nero, il suo nome è. I giocatori erano veramente allibiti dalle decisioni che prendeva. Il risultato lo conosciamo tutti, siamo usciti sconfitti da quella partita che ci costò il Mondiale». Leggi su Calcionews24.com

Arrivato dal Real Madrid per 20 milioni di euro, anche grazie al blitz di Paolo Maldini in vacanza ad Ibiza, ha ora attirato su di sé le attenzioni ... Il dirigente brasiliano ha messo il laterale ...