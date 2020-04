Nainggolan: «Addio alla Roma? Hanno fatto le cose a mia insaputa» (Di domenica 26 aprile 2020) Radja Nainggolan si racconta tra le scelte della sua carriera. Le sue parole sull’Addio alla Roma, la scelta dell’Inter e non solo Nel corso di una diretta social con Damiano Er Faina, Radja Nainggolan si è raccontato nelle scelte che Hanno caratterizzato la sua carriera. PARTITA PIU’ BELLA – «Non è per offendere, ma mi ricordo un derby dove vinciamo 2-0. Mancavano De Rossi, Pjanic e Totti. io giocavo a centrocampo con Vainquer ed è stata la mia prima da capitano. È stata una vittoria che all’inizio sembrava difficile di quello che pensavo». VITTORIA CONTRO LA JUVE – «È stata una liberazione personale, spesso con la Roma avevamo vinto in casa. Fuori casa penso mai». ODIO – «Io non odio nessuno. Io non sono mai andato alla Juve perché per come sono personalmente, vincere uno ... Leggi su calcionews24 Calciomercato - Napoli e Roma su Kean : cifre e dettagli. Juve - Pjanic verso l’addio. Fiorentina - sogno Nainggolan (Di domenica 26 aprile 2020) Radjasi racconta tra le scelte della sua carriera. Le sue parole sull’, la scelta dell’Inter e non solo Nel corso di una diretta social con Damiano Er Faina, Radjasi è raccontato nelle scelte checaratterizzato la sua carriera. PARTITA PIU’ BELLA – «Non è per offendere, ma mi ricordo un derby dove vinciamo 2-0. Mancavano De Rossi, Pjanic e Totti. io giocavo a centrocampo con Vainquer ed è stata la mia prima da capitano. È stata una vittoria che all’inizio sembrava difficile di quello che pensavo». VITTORIA CONTRO LA JUVE – «È stata una liberazione personale, spesso con laavevamo vinto in casa. Fuori casa penso mai». ODIO – «Io non odio nessuno. Io non sono mai andatoJuve perché per come sono personalmente, vincere uno ...

capitanoGenoatw : Nainggolan Radja, buon giocatore a livello nazionale e pessimo a livello internazionale, che spiega come la sua car… - ClaudioMasini7 : #Dalbert (non lo riscatterei mai), #Gagliardini (sparito dopo l'addio a Bergamo), #Nainggolan (forse ma 32 anni...)… - Mediagol : #Video #Roma, Nainggolan ritorna sul suo addio: 'Ecco perché ho lasciato i giallorossi' - fcin1908it : VIDEO / Nainggolan: 'Via da Roma per il mio carattere e per il mio orgoglio' - - fcin1908it : TS - Inter, Marotta non cambia idea: addio certo per cinque. Nainggolan, l'ultima idea è... -… -