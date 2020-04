L’Italia è ancora sotto lockdown, pochi gli allenamenti di Conte (VIDEO) (Di domenica 26 aprile 2020) Da 4 maggio impareremo a convivere con il virus. Lo ha detto Conte in conferenza stampa annunciando la fine del lockdown in Italia se così si può dire. Sì, perchè almeno per altre due settimane a partire dal 4 maggio, il Italia resterà in vigore ancora il divieto agli spostamenti con qualche concessione. Ci si potrà spostare anche per fare visita ai propri parenti. “In Fase 2 sarà fondamentale il comportamento di ciascuno di noi. Se vuoi bene all’Italia bisogna evitare il rischio di contagio si diffonda. Vogliamo tutti che il Paese riparta ma l’unico modo per convivere è rispettare le distanze. Altrimenti la curva risale e può andare fuori controllo”, ha detto Conte. Le misure di cui ha parlato il presidente del Consiglio entreranno in vigore dal 4 maggio. Conte ha confermato le misure di ... Leggi su direttasicilia Coronavirus - Coldiretti : l’Italia sta ancora pagando l’effetto “pizza corona”

Coronavirus - il virologo Pregliasco : “L’Italia sta guarendo - oggi dati ancora positivi”

Rugby femminile : Michela Sillari “L’Italia cresce - ma ci manca ancora visibilità e siamo dilettanti” (Di domenica 26 aprile 2020) Da 4 maggio impareremo a convivere con il virus. Lo ha dettoin conferenza stampa annunciando la fine delin Italia se così si può dire. Sì, perchè almeno per altre due settimane a partire dal 4 maggio, il Italia resterà in vigoreil divieto agli spostamenti con qualche concessione. Ci si potrà spostare anche per fare visita ai propri parenti. “In Fase 2 sarà fondamentale il comportamento di ciascuno di noi. Se vuoi bene all’Italia bisogna evitare il rischio di contagio si diffonda. Vogliamo tutti che il Paese riparta ma l’unico modo per convivere è rispettare le distanze. Altrimenti la curva risale e può andare fuori controllo”, ha detto. Le misure di cui ha parlato il presidente del Consiglio entreranno in vigore dal 4 maggio.ha confermato le misure di ...

angelomangiante : Una lettera da leggere. Devastante. Per chi non ha ancora capito cosa sia il 25 Aprile per l'Italia. - chetempochefa : Per chi non l’avesse ancora visto, ecco nella sua interezza cosa ci disse il professor @RobertoBurioni dal 26 genna… - davidefaraone : Lui è Pasquale #Tridico, presidente dell’INPS. Ha gestito con i piedi le domande per i 600€ inventandosi un attacco… - vittoriodiri : RT @laura_maffi: E' a dir poco vergognoso che la Regione Siciliana sia praticamente l'UNICA regione d'Italia a non aver ancora fornito all'… - sotirias : RT @giangoSGV: Senza Gentiloni l’Italia sarebbe un Paese ancora più grande. #miserabile -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia ancora Roma, diventa legge il decreto Cura Italia: Tutte le novità in vigore l'eco di caserta