“Libera” lancia una marcia social per celebrare il 27 aprile (Di domenica 26 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il coordinamento di Libera a Benevento aveva immaginato di celebrare il 27 aprile con le tante scuole del territorio che avevano inteso partecipare alla quarta edizione del Premio Artistico Letterario “Delcogliano – Iermano”. E con le solenni manifestazioni in memoria di Tiziano Della Ratta a Sant’Agata de Goti, insieme all’Arma dei Carabinieri. Un giorno fondamentale per tutti noi ma anche per tanti che avevano voluto riscoprire il valore della memoria per due persone, Aldo Iermano e Raffaele Delcogliano, uccise in nome dell’impegno per cause verso le quali era impossibile girare il volto da una parte diversa. Una data che è diventata centrale nelle nostre agende quando anche la vita di Tiziano Della Ratta fu spezzata, anche in quel caso, per compiere il proprio dovere. Purtroppo quest’anno ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il coordinamento di Libera a Benevento aveva immaginato diil 27con le tante scuole del territorio che avevano inteso partecipare alla quarta edizione del Premio Artistico Letterario “Delcogliano – Iermano”. E con le solenni manifestazioni in memoria di Tiziano Della Ratta a Sant’Agata de Goti, insieme all’Arma dei Carabinieri. Un giorno fondamentale per tutti noi ma anche per tanti che avevano voluto riscoprire il valore della memoria per due persone, Aldo Iermano e Raffaele Delcogliano, uccise in nome dell’impegno per cause verso le quali era impossibile girare il volto da una parte diversa. Una data che è diventata centrale nelle nostre agende quando anche la vita di Tiziano Della Ratta fu spezzata, anche in quel caso, per compiere il proprio dovere. Purtroppo quest’anno ...

