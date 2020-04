“Le bare di Bergamo non erano vere?”: la foto delle bare di Lampedusa usata per inventare una bufala sui morti (Di domenica 26 aprile 2020) Qualche tempo fa abbiamo raccontato la falsa foto delle bare di Bergamo che circolava a marzo dopo lo scatto che ritraeva i mezzi militari che portavano le salme dei defunti nel bergamasco. All’epoca circolava anche un’altra versione che fa riferimento a Milano: Come abbiamo spiegato all’epoca, si tratta invece di una delle foto pubblicate il 5 ottobre 2013 per raccontare il naufragio di due giorni prima a Lampedusa che aveva fatto 368 morti. Le bare erano ospitate nell’hangar dell’aeroporto. erano 111 perché ospitavano solo i corpi che non erano stati inghiottiti dal mare. Ora c’è una nuova versione della bufala, con il tratto distintivo di essere ancora più scema. Ovvero c’è chi, pubblicando due scatti molto simili che riguardano l’evento di Lampedusa, cerca di far passare il secondo per ... Leggi su nextquotidiano Roby Facchinetti - dramma a Bergamo : “Le immagini delle bare sono…”

