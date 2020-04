Guccini fa la sua “Bella Ciao” sui leader di centrodestra | “Salvini con Berlusconi e i

(Di domenica 26 aprile 2020) “C’erano Salvini, cone coi fasci della Meloni. Ma noi faremo la Resistenza, oh partigiano, portali via”. Francescoha reinterpretato Bella Ciao, attualizzandola, in un video della manifestazione promossa da Carlo Petrini, #iorestoliberto, suscitando la replica delladi Fratelli d’Italia: “Che cosa significa? Che dovrebbero farci i processi sommari, appenderci a testa in giù, rasarci i capelli ed esporci alla pubblica gogna?”. L'articolofa la sua “Bella Ciao” suidi: “Salvini cone i fasci della Meloni”. Lei si infuria: “Ci vuole a testa in giù?”. Il video proviene da Il Fatto Quotidiano.

MilkoSichinolfi : RT @MilkoSichinolfi: Francesco Guccini ci regala la sua #BellaCiao #facciamorete25Aprile???? #festadellaliberazione - Aaronn31 : RT @molumbe: Guccini, all’età sua, deve mangiare meno pesante la sera. - ricci_davide77 : La #Meloni è incazzata perché sente vicina la sua fine politica. #Guccini #26aprile - mauro_ambotta : RT @ladyonorato: Per me invece sono quelli che governano tradendo gli elettori. L’invasore è #Conte e la sua squadra di tecnici che fanno l… - MOktyabrskaya : RT @molumbe: Guccini, all’età sua, deve mangiare meno pesante la sera. -

