Genesi è il primo album di Gaia Gozzi, pre-ordine disco fisico dal 27 aprile (Di domenica 26 aprile 2020) Genesi è il primo album di Gaia Gozzi, già disponibile in digirale. Dal 27 aprile i pre-ordini del disco fisico. Tracklist e lyrics video del singolo "Chega" Dopo aver trionfato nella diciannovesima edizione di Amici, che si è conclusa ieri su Canale, Gaia Gozzi non conterà solo sul montepremi da 150 mila euro e sul premio TimMusic che si è aggiudicata ieri. Il suo primo album, dal titolo "Genesi" è già uscito il 20 marzo 2020 e sta scalando le classifiche Fimi degli album più venduti. Il suo Genesi ha debuttato in quinta posizione nella classifica degli album più venduti ed ha già superato lo scoglio di 4 milioni di stream nelle piattaforme online. In Genesi hanno collaborato nomi noti della scena musicale. Tra questi: Simon Says, Alex Uhlmann, Antonio Filippelli, Machweo, Piero Romitelli, ...

Ultime Notizie dalla rete : Genesi primo Gaia Gozzi: online il video di Chega, in arrivo un repack del disco Genesi Spettacolo.eu Gaia, fuori il video di “Chega”

È online il video di “Chega”, il primo singolo di Gaia che conta già milioni di stream contenuto nell’album “Genesi” (Sony Music Italy), attualmente disponibile in digitale e in uscita in versione ...

È online il video di "Chega", il primo singolo di Gaia che conta già milioni di stream contenuto nell'album "Genesi" (Sony Music Italy), attualmente disponibile in digitale e in uscita in versione ...