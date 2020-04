“Dialogues des Carmélites” di Francis Poulenc su Rai5 (Di domenica 26 aprile 2020) Per il ciclo di appuntamenti dedicato ad opere a tema religioso nel mese della Pasqua, Rai Cultura propone, domenica 26 aprile 2020 alle ore 10.00, “Dialogues des Carmélites” del compositore francese Francis Poulenc (1899 – 1963). Composta su un libretto tratto dall’omonima pièce di Georges Bernanos, l’opera in tre atti e dodici quadri viene presentata … L'articolo “Dialogues des Carmélites” di Francis Poulenc su Rai5 proviene da Bit Culturali. Leggi su bitculturali (Di domenica 26 aprile 2020) Per il ciclo di appuntamenti dedicato ad opere a tema religioso nel mese della Pasqua, Rai Cultura propone, domenica 26 aprile 2020 alle ore 10.00, “Dialogues des Carmélites” del compositore francese(1899 – 1963). Composta su un libretto tratto dall’omonima pièce di Georges Bernanos, l’opera in tre atti e dodici quadri viene presentata … L'articolo “Dialogues des Carmélites” disuproviene da Bit Culturali.

Zitella_anna : RT @raicinque: L’opera di #FrancisPoulenc “Dialogues des Carmélites” è andata in scena al #TeatroArcimboldi nel 2004 Diretta @MaestroMuti… - UgoBaroni : RT @raicinque: L’opera di #FrancisPoulenc “Dialogues des Carmélites” è andata in scena al #TeatroArcimboldi nel 2004 Diretta @MaestroMuti… - LuciaMosca1 : (Anticipazioni per 'Dialogues des Carmélites' di Poulenc del 26 aprile alle 10 su RAI 5: dagli Arcimboldi di Milano… - raicinque : L’opera di #FrancisPoulenc “Dialogues des Carmélites” è andata in scena al #TeatroArcimboldi nel 2004 Diretta… -

Ultime Notizie dalla rete : “Dialogues des