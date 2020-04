Coronavirus | Conte annuncia la fase due | cosa cambia dal 4 maggio

lorepregliasco : ?? Alle 20.20 è attesa una conferenza stampa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte (fonte @corriere) #coronavirus - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Conte: 'Le scuole riapriranno a settembre, dal 4 maggio più spostamenti ma non sarà un 'liberi tutti''… - Agenzia_Ansa : Conferenza stampa di Conte alle 20.20 sulla fase due #coronavirus #ANSA - _lapetra_ : RT @ilpost: Gli annunci di Conte sulla “Fase 2” - serebellardinel : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Conte: “Fase due è una sfida, non cediamo alla rabbia. Io non mi tiro indietro, ora riforme per ripartire… -

Coronavirus Conte Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Conte