Autocertificazione | ecco cosa cambia dal 4 maggio Tutti i casi in cui servirà

(Di domenica 26 aprile 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha illustrato i contenuti di un nuovo Dpcm che modificherà la normativa vigente per quel che concerne le misure di contenimento della diffusione del coronavirus sul territorio italiano. Si tratta dell'avvio della cosiddetta fase due, con norme che entreranno in vigore il 4e saranno valide fino alla mezzanotte del 17: in queste due settimane, tuttavia, il governo (in accordo con le Regioni) si riserva la facoltà di intervenire con nuove misure restrittive qualora la curva dei contagi dovesse tornare a salire o ci fossero segnali preoccupanti in determinate zone del Paese. Come vi abbiamo spiegato qui, il governo ha impostato un piano per far ripartire un nucleo consistente di attività produttive e per allentare alcune restrizioni per le attività commerciali (bar e ristoranti sono autorizzati a ...