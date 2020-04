Saelemaekers | «Sono orgoglioso di far parte del Milan»

Leggi su calcionews24

Alexis Saelemaekers, giocatore di proprietà dell'Anderlecht in prestito al Milan, si è detto orgoglioso di vestire la casacca rossonera. Alexis Saelemaekers nel corso di una diretta Instagram ha risposto alle domande postegli dai propri follower. Ecco le parole dell'esterno del Milan. «Milan? Per me è uno dei più grandi club al mondo, sono orgoglioso di farne parte. Motivo dietro alla scelta della maglia numero 56? Perché è il primo numero che mi è stato dato. Esordio? È stato un grande orgoglio per me e tutta la mia famiglia, che mi ha sempre sostenuto. Il compagno più divertente e quello con cui ti trovi meglio? Il più divertente è Rafael Leao. Quello che preferisco è Calhanoglu».