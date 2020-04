Per la prima volta cala il numero delle persone in isolamento per coronavirus (Di sabato 25 aprile 2020) Per la prima volta il numero di persone in isolamento domiciliare per coronavirus porta il segno meno rispetto alle 24 ore precedenti: oggi infatti ne risultano 82.212, contro le 82.286 di ieri, quindi 74 in meno. Lo riferisce il Dipartimento nazionale della Protezione civile nel bollettino quotidiano sulla diffusione dell'epidemia in Italia. Il numero totale di attualmente positivi è pari a 105.847, ovvero 680 in meno rispetto a ieri; il numero di guariti è indicato in 63.120 (+2.622 su ieri), mentre quello dei deceduti è di 26.384, cioè 415 in più rispetto a ieri. Sul fronte dei ricoverati, quelli senza sintomi o con sintomi più meno o meno gravi sono 21.533, cioè 535 in meno su ieri; quelli in terapia intensiva sono scesi a 2.102, con un decremento di 68. Nel dettaglio per aree regionali, i casi attualmente ... Leggi su agi Coronavirus - 415 morti e 2.357 casi in più : per la prima volta calano anche gli isolati a casa - allarme Piemonte MAPPA

‘Uomini e Donne’ - gli ascolti del nuovo format lasciano a bocca aperta : ecco come è andata la prima settimana

‘Uomini e Donne’ - gli ascolti del nuovo format lasciano a bocca aperta : eccome come è andata la prima settimana (Di sabato 25 aprile 2020) Per lavolta ildiindomiciliare perporta il segno meno rispetto alle 24 ore precedenti: oggi infatti ne risultano 82.212, contro le 82.286 di ieri, quindi 74 in meno. Lo riferisce il Dipartimento nazionale della Protezione civile nel bollettino quotidiano sulla diffusione dell'epidemia in Italia. Iltotale di attualmente positivi è pari a 105.847, ovvero 680 in meno rispetto a ieri; ildi guariti è indicato in 63.120 (+2.622 su ieri), mentre quello dei deceduti è di 26.384, cioè 415 in più rispetto a ieri. Sul fronte dei ricoverati, quelli senza sintomi o con sintomi più meno o meno gravi sono 21.533, cioè 535 in meno su ieri; quelli in terapia intensiva sono scesi a 2.102, con un decremento di 68. Nel dettaglio per aree regionali, i casi attualmente ...

Quirinale : #25Aprile, #Mattarella: Ai familiari di ciascuna delle vittime vanno i sentimenti di partecipazione al lutto da par… - matteosalvinimi : #Salvini: Leggevo di 'gravi problemi' negli ospedali del Lazio. L’Emilia-Romagna ha il primato di decessi per Covid… - mattiafeltri : Bene. Fra poco la prima riunione per @HuffPostItalia Faremo un giornale contento di esistere. E il #Buongiorno viv… - valkyrjum : RT @nadiarizzo1210: PER NON DIMENTICARE LO SCHIFO FASCISTA Si scrive 'madamato', ma si legge 'stupro legalizzato'. Un termine usato nelle… - SydneyFD : Non sapevo nemmeno ci fosse una parola per definirli. Spero che i miei siano pronti ad averne almeno un paio quanto… -

Ultime Notizie dalla rete : Per prima Coronavirus e calcio: l'?Olanda chiude il campionato per prima. Niente scudetto né retrocessioni Rai News Def 2020. Gli stanziamenti per la sanità: 119,556 miliardi nel 2020 e 121,083 nel 2021

Gli stanziamenti per la sanità: 119,556 miliardi nel 2020 e 121,083 nel 2021 Il documento di economia e finanza approvato ieri dal Governo fissa al 7,2% l’incidenza s ...

Da lunedì Alogna lancia la maratona dei violinisti

In questi giorni di reclusione forzata è nato un progetto incredibile del quale vado orgoglioso: un progetto che rappresenterà un forte stimolo e un enorme regalo ai giovani studenti di violino, itali ...

Gli stanziamenti per la sanità: 119,556 miliardi nel 2020 e 121,083 nel 2021 Il documento di economia e finanza approvato ieri dal Governo fissa al 7,2% l’incidenza s ...In questi giorni di reclusione forzata è nato un progetto incredibile del quale vado orgoglioso: un progetto che rappresenterà un forte stimolo e un enorme regalo ai giovani studenti di violino, itali ...