Mario Giordano chiede scusa a tutti | “Dovevo avere una reazione più forte”

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 25 aprile 2020)torna a parlare delle frasi di Vittorio Feltri Durante la scorsa puntata di Fuori dal Coro, programma in onda su rete 4 e condotto da, uno dei suoi ospiti si lascia andare a delle dichiarazioni completamente inadeguate. Parliamo del giornalista Vittorio Feltri. A seguito di queste affermazioni il giornalista del canale Mediasetpubblicamentee fa un appunto. La frase incriminata di Vittorio Feltri Durante la diretta di Fuori dal Coro, viene chiamato in causa il direttore di Libero Vittorio Feltri. Dopo averlo annunciato,gli passa la parola e, l’ospite inizia a parlare della situazione che sta attraversando il nostro paese. Forse per eccesso di zelo il discorso si fa spinoso e, attaccando il presidente della regione Campagna De Luca, Feltri fa una affermazione agghiacciante: “Io credo che i meridionali in molte cose ...