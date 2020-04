Librerie | Pironti | Lunedì riapro e batteremo il virus ai punti

Leggi su ildenaro

(Di sabato 25 aprile 2020) “Lunedi’ riapriamo, anche se so che per leggere un buon libro bisogna avere la serenita’ e le persone sono preoccupate ora”. Tullioe’ nella sua libreria in Piazza Dante,a Napoli, a rimettere in ordine gli scaffali, a pulire la polvere che in 50 giorni di chiusura si e’ accumulata sui libri del suo negozio che e’ in pratica la porta d’accesso a Port’Alba, la strada dellea Napoli. Editore, libraio, con alle spalle un passato da peso welter, da pugile della nazionale italiana,e’ abituato a combattere: “Questo– dice – si combatte difendendoci, come quando sali sul ring e hai davanti un avversario molto pericoloso. Devi stare attento, valutarlo bene, capire se e come lo puoi battere. Mi auguro che abbia deideboli e cosi’ questa pandemia finira’”. Ma ora ...