Iniettarsi disinfettante. Come si fa a pensare che sia una buona idea? (Di sabato 25 aprile 2020) Iniettarsi disinfettante. Come si fa a pensare che sia una buona idea? In queste ore molto si sta discutendo, non solo negli Usa ma in tutto il mondo, Italia compresa, in merito alle parole di Trump sull’utilità dei detergenti nella cura del Covid. Alcune considerazioni sull’argomento, posto che Trump non ha mai detto a nessuno di Iniettarsi del disinfettante nelle vene. Iniettarsi disinfettante. Come si fa a pensare che sia una buona idea? Queste considerazioni prendono origine dalla lettura di questo Tweet apparso ieri. In sostanza, l’autorità sanitaria invita gli americani a non ingerire le capsule che si usano per lavatrice e lavastoviglie (“tide pods”) e a non Iniettarsi alcun tipo di disinfettante nelle vene. “Non fate diventare peggiore una situazione già difficile”, le parole con cui si conclude il messaggio, ... Leggi su termometropolitico Il consiglio choc di Trump : "Per uccidere il virus basta iniettarsi un disinfettante"

