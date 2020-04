Il dubbio di De Nicola: "Chi si prenderà responsabilità se un giocatore avrà il raffreddore?" (Di sabato 25 aprile 2020) Alfonso De Nicola, storico medico sociale del Napoli, è intervenuto a Marte Sport Live: "La prima settimana è previsto solo il lavoro in palestra, ma i calciatori già lo stanno facendo da casa. Leggi su tuttonapoli "Qualcuno seriamente ha fatto dei calcoli?". Nicola Porro - l'atroce dubbio di un recluso per coronavirus (Di sabato 25 aprile 2020) Alfonso De, storico medico sociale del Napoli, è intervenuto a Marte Sport Live: "La prima settimana è previsto solo il lavoro in palestra, ma i calciatori già lo stanno facendo da casa.

Alfonso De Nicola, storico medico sociale del Napoli, è intervenuto a Marte Sport Live: "La prima settimana è previsto solo il lavoro in palestra, ma i calciatori già lo stanno facendo da casa. Gli ...

Stasera all’asta virtuale le due opere di Piero e Nicola Bolla per l’ospedale di Saluzzo

Ma sono senza dubbio destinate a salire nelle offerte ... una pittura su carta con l’intervento di colori spray, è del figlio Nicola, medico e artista.

