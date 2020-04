“Gli anticorpi sviluppati dai guariti dal Covid-19 forse non impediscono un secondo contagio”, avverte l’Oms (Di sabato 25 aprile 2020) “Ad oggi non vi sono prove che persone guarite dal Covid-19 che hanno gli anticorpi siano protetti da una seconda infezione”. E’ quanto comunicato oggi dall’Organizzazione mondiale della sanità ai vari paesi impegnati nella lotta contro la terribile epidemia. Dunque, avverte l’Oms, attenzione prima di dichiarare l’acquisita immunità a quanti guariti dal Covid-19 perché, al momento, si pensa possano ammalarsi nuovamente. Sì a test sierologici per mappare l’entità dei contagi Poi questa sorta di ‘enorme archivio delle patologie che affliggono il mondo’, si è espresso comunque a favore degli esami sierologici indirizzati alla scoperta di chi ha sviluppato anticorpi perché, spiega in un comunicato, “sono critici per la comprensione dell’estensione dell’infezione e ... Leggi su italiasera Coronavirus - giapponese si ammala 2 volte/ “Gli anticorpi possono diminuire” (Di sabato 25 aprile 2020) “Ad oggi non vi sono prove che persone guarite dal-19 che hanno glisiano protetti da una seconda infezione”. E’ quanto comunicato oggi dall’Organizzazione mondiale della sanità ai vari paesi impegnati nella lotta contro la terribile epidemia. Dunque, avverte l’Oms, attenzione prima di dichiarare l’acquisita immunità a quantidal-19 perché, al momento, si pensa possano ammalarsi nuovamente. Sì a test sierologici per mappare l’entità dei contagi Poi questa sorta di ‘enorme archivio delle patologie che affliggono il mondo’, si è espresso comunque a favore degli esami sierologici indirizzati alla scoperta di chi ha sviluppatoperché, spiega in un comunicato, “sono critici per la comprensione dell’estensione dell’infezione e ...

