E’ morta la bimba che aveva cucito e donato le mascherine agli infermieri (Di sabato 25 aprile 2020) Lexi Brooke Collins, la bimba di 10 anni che cuciva mascherine anti coronavirus per aiutare le infermiere, è morta in un incidente stradale a Munday, la piccola città nella contea di Knox (nello Stato del Texas), dove viveva. La notizia di Cronaca Nera è stata riportata dai principali quotidiani americani. La storia della Lexy, solo poche settimane fa, aveva commosso il mondo. Secondo quanto riportato dalla stampa, la piccola Lexi Collins, venerdì 13 aprile è rimasta coinvolta in un gravissimo incidente automobilistico. L'impatto, violentissimo, non le ha lasciato scampo e la bimba è deceduta poco dopo a causa delle gravissime ferite riportate. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli dello schianto. (Continua...) I funerali si sono svolti lunedì 20 aprile, nel campo di calcio di Munday, ... Leggi su howtodofor Coronavirus - New York : morta bimba di 5 mesi

Agrigento - morta bimba di un anno

