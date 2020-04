Dimitri Diatchenko l’attore è stato trovato morto all’età di 52 anni (Di sabato 25 aprile 2020) Dimitri Diatchenko la scoperta del corpo dopo una denuncia della famiglia Dimitri Diatchenko una delle star del mondo del cinema, lascia la sua famiglia all’età di 52 anni godendo di ottima salute, da un momento all’altro. La clamorosa scoperta è avvenuta proprio qualche ora fa a seguito della denuncia dei familiari che non lo sentivano ormai da diversi giorni e hanno deciso di fare una denuncia che hanno chiesto alle forze dell’ordine di effettuare un controllo a casa dell’uomo. A seguito del sopralluogo l’attore è stato trovato morto dopo diversi giorni. La notizia ha sconvolto chiunque a partire dai familiari che mai avrebbero potuto immaginare qualcosa di simile. Ciò che suona strano è che l’uomo Godeva di ottima salute quindi si pensa possa essere stato un infarto fulminante, o comunque qualcosa di improvviso. ... Leggi su kontrokultura Dimitri Diatchenko trovato morto in casa : l’attore aveva 52 anni

