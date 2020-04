Costanza Caracciolo | lo scatto bollente | i fan notano un dettaglio

VanityFairIt : L’ex centravanti, dopo la strepitosa carriera sui campi di calcio, è diventato un fenomeno social. E la quarantena… - zazoomnews : Bobo Vieri vita da «influencer» (con Costanza Caracciolo e le figlie) - #Vieri #«influencer» #Costanza - AndreCoppo8694 : @lukalauti Bobo si è sentito male ha scritto costanza caracciolo su Instagram -

Ultime Notizie dalla rete : Costanza Caracciolo

Bobo Vieri sta trascorrendo la quarantena nella sua casa di Milano assieme alla moglie Costanza Caracciolo e alle due figlie, Stella e la neonata Isabel. Fra impegni di famiglia e dirette Instagram ...MILANO - Bloccato in casa con la moglie Costanza Caracciolo e le due figlie, Christian Vieri s’è trasformato in un intrattenitore social di prim’ordine: le sue dirette Instagram con gli ex compagni di ...