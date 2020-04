Coronavirus, le persone guarite potrebbero non essere immuni (Di sabato 25 aprile 2020) L’allarme dell’Oms, non esistono prove che le persone guarite dal Coronavirus siano effettivamente immuni Le persone guarite dal Coronavirus potrebbero non essere immuni. L’allarme arriva direttamente dall’Oms che sottolinea come al momento non esistano evidenze scientifiche sull’immunità dei soggetti contagiati e guariti. E questo rappresenta evidentemente un problema visto che va a minare uno dei fondamenti della strategia della seconda fase. Tradotto, i test sierologici potrebbero avere scarsa utilità. Oms, non esistono prove che le persone guarite dal Coronavirus siano effettivamente immuni L’Oms avverte che ad oggi non esistono evidenze del fatto che le persone guarite dal Coronavirus siano affettivamente immuni o abbiano un livello di anticorpi in grado di tutelarle da una seconda ondata. Cade così la tesi della ... Leggi su newsmondo Coronavirus : a Milano controllate quasi 14mila persone - 354 multate

In base ad un report stilato dalla Lombardia, circa 45.500 persone si spostano tutti i giorni in regione per andare a lavoro, presentando sintomi da coronavirus. Il rapporto è stato anticipato ...

Coronavirus: "Apriamo ai bambini i cortili delle scuole": parte da Torino l'appello alla ministra

Parte da Torino l'appello alla ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, per riaprire i cortili delle scuole per far uscire di casa i bambini durante le restrizioni da coronavirus. “Siamo un gruppo di ...

