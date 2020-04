Coronavirus, in Sicilia sempre piu’ guariti e calano i ricoveri (Di sabato 25 aprile 2020) PALERMO (ITALPRESS) – In Sicilia, dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 68.251 (+3.086 rispetto a ieri), su 64.892 persone: di queste sono risultate positive 3.020 (+39), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.272 (-48), 524 sono guarite (+81, di cui 24 ricoverati e 57 in isolamento domiciliare) e 224 decedute (+6). E’ quanto emerge dal quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, in merito all’emergenza Coronavirus, cosi’ come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unita’ di crisi nazionale.Degli attuali 2.272 positivi, 485 pazienti (-8) sono ricoverati – di cui 33 in terapia intensiva (+1) – mentre 1.787 (-40) sono in isolamento domiciliare.(ITALPRESS). L’articolo Coronavirus, in Sicilia sempre piu’ guariti e calano i ricoveri proviene da Italpress. Coronavirus, ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus - in Sicilia sempre piu' guariti e calano i ricoveri

