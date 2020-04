25 aprile: Faraone, ‘Meloni interviene su tutto ma muta su Liberazione’ (Di sabato 25 aprile 2020) Roma, 25 apr. (Adnkronos) – “interviene su tutto, chiede alla Rai di compensare quando qualcuno la critica. Oggi non ha trovato le parole. La parola Liberazione è come la parola ‘scusa’ per Fonzie, non riesce a pronunciarla. Il suo silenzio, come cantava De Gregori, un fortissimo ‘rumore di niente’ #25aprile”. Lo scrive su twitter il capogruppo dei senatori di Iv, Davide Faraone. L'articolo 25 aprile: Faraone, ‘Meloni interviene su tutto ma muta su Liberazione’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 25 aprile 2020) Roma, 25 apr. (Adnkronos) – “su, chiede alla Rai di compensare quando qualcuno la critica. Oggi non ha trovato le parole. La parola Liberazione è come la parola ‘scusa’ per Fonzie, non riesce a pronunciarla. Il suo silenzio, come cantava De Gregori, un fortissimo ‘rumore di niente’ #25”. Lo scrive su twitter il capogruppo dei senatori di Iv, Davide. L'articolo 25, ‘Melonisumasu Liberazione’ CalcioWeb.

Oggi non ha trovato le parole. La parola Liberazione è come la parola 'scusa' per Fonzie, non riesce a pronunciarla. Il suo silenzio, come cantava De Gregori, un fortissimo 'rumore di niente' ...

Coronavirus: Faraone, 'in dl Aprile risorse per congedi e centri estivi'

Lo ha detto il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone, a Mattino 5. "Abbiamo già agito in emergenza ora sarebbe ... Se le scuole restano chiuse è necessario offrire un ampio ventaglio ...

