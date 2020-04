25 aprile, antagonisti fermati a Milano per corteo improvvisato in memoria dei partigiani. A Genova svastiche su lapidi per la Resistenza (Di sabato 25 aprile 2020) Due gruppi di antagonisti sono stati fermati a Milano mentre improvvisavano un corteo in memoria dei partigiani, nonostante le norme di distanziamento anti-coronavirus. Una quindicina di militanti dei Carc sono stati rintracciati attorno alle 11.50 in via Padova e si sono registrati momenti di tensione con la polizia. Dai video ripresi dai balconi si vedono agenti bloccare i manifestanti, tra cui ragazze e anziani. Uno di questi, in sella a una bici, è stato atterrato sull’asfalto. Una antagonista è stata ammanettata e trascinata in auto per l’identificazione. Altri venti antagonisti dei centri sociali sono stati fermati in via Ascanio Sforza, mentre tentavano di raggiungere piazza XXIV Maggio per una “passeggiata partigiana” per commemorare la resistenza del quartiere Ticinese. Secondo quanto riferito dalla questura, il gruppo era formato da ... Leggi su ilfattoquotidiano **25 aprile : antagonisti in strada a Milano - fermati dalla polizia** (Di sabato 25 aprile 2020) Due gruppi disono statimentre improvvisavano unindei partigiani, nonostante le norme di distanziamento anti-coronavirus. Una quindicina di militanti dei Carc sono stati rintracciati attorno alle 11.50 in via Padova e si sono registrati momenti di tensione con la polizia. Dai video ripresi dai balconi si vedono agenti bloccare i manifestanti, tra cui ragazze e anziani. Uno di questi, in sella a una bici, è stato atterrato sull’asfalto. Una antagonista è stata ammanettata e trascinata in auto per l’identificazione. Altri ventidei centri sociali sono statiin via Ascanio Sforza, mentre tentavano di raggiungere piazza XXIV Maggio per una “passeggiata partigiana” per commemorare la resistenza del quartiere Ticinese. Secondo quanto riferito dalla questura, il gruppo era formato da ...

