"Veramente imbarazzante". Gaffe imperdonabile per Di Maio in diretta tv: ecco a cosa serve l'app Immuni secondo il ministro (Di venerdì 24 aprile 2020) Luigi Di Maio maestro di Gaffe. Il ministro degli Esteri, ai microfoni di Sky Tg24, si è addentrato nella spiegazione dell'app Immuni. Nulla di così complesso, eppure anche in questo l'ex leader grillino è incappato in uno scivolone. "Serve - spiega in merito all'applicazione prevista dal governo per fermare il coronavirus - permettere a un cittadino di avere una segnalazione nel caso in cui stia per entrare a contatto con un positivo". Uno sbaglio. Non è infatti questo lo scopo di Immuni. Innanzitutto perché chi ha contratto il virus è obbligato a stare in quarantena in casa e poi perché l'app serve ad avvisare gli utenti registrati, entrati a contatto nei giorni precedenti con una persona, che questa persona solo a posteriori si è rivelata contagiata. Una frase che ha subito generato ironia negli ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 aprile 2020) Luigi Dimaestro di. Il ministro degli Esteri, ai microfoni di Sky Tg24, si è addentrato nella spiegazione dell'app Immuni. Nulla di così complesso, eppure anche in questo l'ex leader grillino è incappato in uno scivolone. "Serve - spiega in merito all'applicazione prevista dal governo per fermare il coronavirus - permettere a un cittadino di avere una segnalazione nel caso in cui stia per entrare a contatto con un positivo". Uno sbaglio. Non è infatti questo lo scopo di Immuni. Innanzitutto perché chi ha contratto il virus è obbligato a stare in quarantena in casa e poi perché l'app serve ad avvisare gli utenti registrati, entrati a contatto nei giorni precedenti con una persona, che questa persona solo a posteriori si è rivelata contagiata. Una frase che ha subito generato ironia negli ...

Grunf62 : RT @Libero_official: 'Veramente imbarazzante', gaffe imperdonabile per Luigi #DiMaio: ecco a cosa serve l'app Immuni secondo il ministro #C… - MariMario1 : RT @Libero_official: 'Veramente imbarazzante', gaffe imperdonabile per Luigi #DiMaio: ecco a cosa serve l'app Immuni secondo il ministro #C… - LiberoFreedom : RT @Libero_official: 'Veramente imbarazzante', gaffe imperdonabile per Luigi #DiMaio: ecco a cosa serve l'app Immuni secondo il ministro #C… - FerruccioColaci : RT @Libero_official: 'Veramente imbarazzante', gaffe imperdonabile per Luigi #DiMaio: ecco a cosa serve l'app Immuni secondo il ministro #C… - rafirexit : RT @Libero_official: 'Veramente imbarazzante', gaffe imperdonabile per Luigi #DiMaio: ecco a cosa serve l'app Immuni secondo il ministro #C… -

Ultime Notizie dalla rete : Veramente imbarazzante Giulianova: si è dimesso il 'consigliere comunale' che aveva dileggiato il 25 aprile - Cronaca emmelle.it Resta incastrata nella finestra al primo appuntamento: succede l’incredibile

Un appuntamento fuori dagli schemi I due ragazzi inglesi, più precisamente di Cabot Ward hanno dovuto affrontare una situazione a dir poco imbarazzante. Per il loro primo appuntamento infatti si erano ...

Catanzaro, indagati 57 impiegati di ospedale e Azienda sanitaria: si assentavano durante lavoro

Ne abbiamo davvero le tasche piene di nomine fatte in maniera imbarazzante», ha detto Di Lieto. «Chi ha sbagliato pagherà», la risposta del commissario dell’Azienda ospedaliera Giuseppe Zuccatelli.

Un appuntamento fuori dagli schemi I due ragazzi inglesi, più precisamente di Cabot Ward hanno dovuto affrontare una situazione a dir poco imbarazzante. Per il loro primo appuntamento infatti si erano ...Ne abbiamo davvero le tasche piene di nomine fatte in maniera imbarazzante», ha detto Di Lieto. «Chi ha sbagliato pagherà», la risposta del commissario dell’Azienda ospedaliera Giuseppe Zuccatelli.