Salvini dice che qualcuno «fa apposta a tenere gli italiani chiusi in casa per controllarli» (Di venerdì 24 aprile 2020) La ruota del lockdown gira vorticosa. Negli ultimi giorni siamo nella fase ‘riaprire tutto’. Quella che Matteo Salvini aveva sposato il 27 febbraio, salvo poi ricredersi un paio di settimane dopo chiedendo di chiudere le attività in maniera ancora più severa di quanto fatto dal governo. Da qualche giorno, però, il leader della Lega è tornato a chiedere con forza la riapertura delle attività e il ritorno dei cittadini nelle strade. Nella giornata di ieri, durante una sua diretta su Instagram, l’ex ministro dell’Interno ha detto di essersi stufato di restare chiuso in casa. E che, per Salvini, gli italiani sono chiusi in casa per essere più facilmente controllati. LEGGI ANCHE > Salvini: «Chiudere tutto, lo dico da settimane» Salvini italiani chiusi in casa perché è più facile ... Leggi su giornalettismo Di Battista : “Sul Mes mi fido di Conte - Salvini dice menzogne”

**Coroavirus : Salvini - ‘stop Codice Appalti e via a cantieri Kilometro zero’**

Salvini dice che l’unica cosa che non si ferma è il suo processo il 4 luglio - ma le udienze ricominciano l’11 maggio (Di venerdì 24 aprile 2020) La ruota del lockdown gira vorticosa. Negli ultimi giorni siamo nella fase ‘riaprire tutto’. Quella che Matteoaveva sposato il 27 febbraio, salvo poi ricredersi un paio di settimane dopo chiedendo di chiudere le attività in maniera ancora più severa di quanto fatto dal governo. Da qualche giorno, però, il leader della Lega è tornato a chiedere con forza la riapertura delle attività e il ritorno dei cittadini nelle strade. Nella giornata di ieri, durante una sua diretta su Instagram, l’ex ministro dell’Interno ha detto di essersi stufato di restare chiuso in. E che, per, glisonoinper essere più facilmente controllati. LEGGI ANCHE >: «Chiudere tutto, lo dico da settimane»inperché è più facile ...

matteosalvinimi : #Salvini: Qualcuno dice: 'Indebitiamoci coi cinesi'. Altri: 'Indebitiamoci con Bruxelles'. Proposta Lega e di molti… - matteosalvinimi : Senza proroghe, sono pronti ad inviare 8 MILIONI E MEZZO di CARTELLE esattoriali nelle case degli italiani. Lo dice… - matteosalvinimi : #Salvini: Alcune cose non ci vengono raccontate come dovrebbero. Certe notizie vanno silenziate, certe verità vanno… - EnricaGaletti : RT @AusiliaAusilia1: Non sono leghista e non amo i politici in generale perché non si impongono ,contro questa colazione schifosa ,mettend… - FioreFerdi1 : RT @FioreFerdi1: Trump dice di combattere il Coronavirus con punture a base di disinfettanti o candeggina. Vi rendete conto in che mani e’… -